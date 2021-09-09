В Україні в серпні найбільше подорожчали яйця та цукор, тоді як подешевшали овочі та фрукти.

Загалом, за підрахунками Державної служби статистики, споживчі ціни порівняно з липнем знизилися на 0,2%. Натомість із початку року вони підскочили на 6,2%.

Різниця в показниках базової інфляції становить 4,2% із початку року.

Так, за останній місяць літа ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,7%.

На 18,3% подешевшали овочі і на 5,0% – фрукти. На 1% впали ціни на соняшникову олію. Незначне зниження в Держстатистиці зафіксували щодо макаронних виробів, рису, сиру.

Та найбільше в серпні подорожчали яйця (на 18,0%) та цукор (на 3,6%). Менше ніж на 1% – м’ясо й м’ясопродукти, молоко, сметана, хліб, масло, кисломолочна продукція, риба та продукти з риби.

Відчули незначне зростання ціни й ті українці, які купують алкогольні напої та тютюнові вироби.

Взуття в серпні подешевшало на 3,7%, одяг – на 2,5%.

Ціни на утримання та ремонт житла зросли на 2,3%, природний газ – на 2,1%, каналізацію – на 0,9%, водопостачання – на 0,7%.

Зросли в серпні й ціни на транспортні послуги (на 1,9%), паливо та мастила – на 1,6%.

Згідно з Бюджетною декларацією, схваленою 15 липня Верховною Радою, інфляція у 2022 році знизиться до 6,2%, у 2023 році – до 5,3%, а в 2024 році – до 5%.

Ці показники мають бути відображені в проекті державного бюджету на 2022 рік, який Верховна Рада розгляне до 20 жовтня.

Подати документ до парламенту уряд має до 15 вересня.

Джерело: Державна служба статистики