Фонд госимущества выставил на приватизацию завод по переработке алмазов в бриллианты Кристалл, расположенный в Винницкой области.

Онлайн аукцион по продаже завода запланирован уже на начало октября. В ФГИУ отмечают, что Кристалл является действующим ювелирным бизнесом полного цикла.

Стартовая цена за 100% пакет акций завода составляет более почти 90 млн грн.

— Уже в начале следующего месяца должен состояться онлайн-аукцион по приватизации 100% пакета акций Винницкого завода Кристалл — уникального предприятия по переработке алмазов в бриллианты. Это, фактически, действующий ювелирный бизнес полного цикла, в частности здесь осуществляют обработку драгоценных камней и изготавливают ювелирные украшения, — говорится в сообщении Фонда.

Также отмечается, что на данный момент на заводе работают 56 специалистов, которые производят около 5 тыс. различных моделей ювелирных украшений.

2020 года завод продал ювелирных изделий более чем 12,5 млн грн.

Большая приватизация

В начале февраля 2021 Верховная Рада разблокировала большую приватизации в Украине, приняв закон №4543.

О том, какие объекты хотят продать, а какие не подлежат приватизации, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Фото: ФГИУ

Фото: ФГИУ