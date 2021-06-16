Велика приватизація: яку колонію в Україні продадуть наступною

У Львові IT-компанія придбала на аукціоні за 377 млн грн виправну колонію №48. Тепер на майже 40 тис. кв. м тюремних будівель та 11 га території можуть з’явитися нові офісні центри, школа, садочок або ж навіть спорткомплекс.

У розвиток простору компанія планує інвестувати понад $50 млн.

30% отриманих від продажу грошей надійде в держбюджет, інші 70% – на відбудову пенітенціарної інфраструктури.

За словами міністра юстиції України Дениса Малюськи, кошти витратять на будівництво нового слідчого ізолятора на околиці міста, куди могли б перевести СІЗО із вулиці Городоцької.

Після продажу Львівської колонії на черзі – Одеська виправна колонія №51.

Майже 6 га території на відстані 20 хвилин до моря не використовуються вже понад два роки.

– Наразі є 35 непрацюючих закладів утримання ув’язнених, які Міністерство юстиції планує передати на приватизацію, – говорить очільник Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко.

Крім того, у руки приватників планують передавати й інші об’єкти, що давно не приносять прибутку. Зокрема, столичний готель Президент та завод Більшовик. В останньому на 35 га працює близько двохсот людей разом із охоронцями. Підприємство має величезні борги й дуже мало замовлень.

Завдяки програмі Велика приватизація держава прагне заробити 12 млрд грн.

Нині ста держструктурам належить майже 3 700 підприємств. Більшість із них не є стратегічними та не використовуються.

Для порівняння в сусідній Польщі після приватизації держава володіє активами не більше півсотні компаній.

Розблокування великої приватизації в Україні

4 лютого Верховна Рада ухвалила за основу законопроект 4543, яким розблокувала велику приватизацію в Україні.

30 березня депутати проголосували за список держпідприємств, які не підлягають приватизації.

У цьому переліку 650 державних об’єктів, серед яких Укрпошта, Укрзалізниця, Енергоатом, Нафтогаз України тощо.

Фото: Depositphotos

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