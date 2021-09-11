Фонд держмайна виставив на приватизацію завод з переробки алмазів в діаманти Кристал, розташований у Вінницькій області.

Онлайн аукціон з продажу заводу заплановано вже на початок жовтня. У ФДМУ наголошують, що Кристал є діючим ювелірним бізнесом повного циклу.

Стартова ціна за 100% пакет акцій заводу становить понад майже 90 млн грн.

– Вже на початку наступного місяця має відбутися онлайн-аукціон з приватизації 100% пакету акцій Вінницького заводу Кристал – унікального підприємства з переробки алмазів у діаманти. Це, фактично, діючий ювелірний бізнес повного циклу, зокрема тут здійснюють обробку дорогоцінного каміння і виготовляють ювелірні прикраси, – йдеться у повідомленні Фонду.

Також зазначається, що на даний момент на заводі працюють 56 фахівців, які виготовляють близько 5 тис. різноманітних моделей ювелірних прикрас.

За 2020 рік завод продав ювелірних виробів на понад 12,5 млн грн.

Велика приватизація

На початку лютого 2021 року Верховна Рада розблокувала велику приватизації в Україні, ухваливши закон №4543.

Про те, які об’єкти хочуть продати, а які не підлягають приватизації, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ФДМУ

Фото: ФДМУ