Стало известно имя украинского защитника, погибшего в зоне проведения операции Объединенных сил. 12 сентября матрос Артур Голуб во время выполнения боевой задачи в результате обстрела боевиков получил ранение.

К сожалению, оно оказалось несовместимым с жизнью. Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных сил Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

Командование ВМС ВС Украины и весь личный состав выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего морского пехотинца.

По состоянию на вечер 12 сентября, с начала суток российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Враг обстрелял позиции украинских защитников возле нескольких населенных пунктов, среди которых — Нью-Йорк, Невельское, и Верхнеторецкое.

Боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов, стрелкового оружия и противотанкового ракетного комплекса. Ситуация на Донбассе остается нестабильной, оккупанты нарушают режим прекращения огня.

По состоянию на утро 12 сентября, за сутки 11 сентября погибли двое наших защитников, еще 10 украинских военнослужащих пострадали.