Стало відомо ім’я українського захисника, який загинув у зоні проведення операції Об’єднаних сил. 12 вересня матрос Артур Голуб під час виконання бойового завдання унаслідок обстрілу бойовиків дістав поранення.

На жаль, воно виявилося несумісним з життям. Про це повідомили Військово-Морські сили Збройних сил України на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Командування ВМС ЗС України та весь особовий склад висловили щирі співчуття рідним та близьким загиблого морського піхотинця.

Станом на вечір 12 вересня, з початку доби російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Ворог обстріляв позиції українських захисників біля декількох населених пунктів, серед яких – Нью-Йорк, Невельське, та Верхньоторецьке.

Бойовики стріляли з автоматичних станкових гранатометів, стрілецької зброї та протитанкового ракетного комплексу. Ситуація на Донбасі залишається нестабільною, окупанти порушують режим припинення вогню.

Станом на ранок 12 вересня, за добу 11 вересня загинуло двоє наших захисників, ще 10 українських військовослужбовців постраждали.