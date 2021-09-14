Новые карантинные ограничения в Украине: какие привилегии будут у вакцинированных лиц

Кабинет министров в понедельник, 13 сентября, утвердил новые правила адаптивного карантина для зон с разным уровнем эпидемической опасности.

Постановление №1236, которое и устанавливает этот адаптивный карантин, вступит в силу через неделю после опубликования.

После этого должно состояться заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая и решит вопрос о переходе Украины в желтую зону карантина.

— Предложенные нами изменения — это возможность сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранять экономическую активность страны, — заявил на заседании Кабмина глава Минздрава Виктор Ляшко.

Новые правила предусматривают не только введение новых ограничений для желтой и красной зон, но и определенные привилегии для вакцинированных граждан.

Таким образом в Минздраве и Кабмине пытаются избежать нового локдауна, поскольку количество больных коронавирусом в Украине стабильно растет.

Виды Covid-сертификатов

Постановление Кабмина делит утвержденные в Украине Covid-сертификаты на желтые и зеленые.

Зеленый сертификат имеют те люди, которые сделали две прививки от коронавируса, то есть прошли полный курс вакцинации. Такие документы имеют более длительный срок действия, чем желтые.

Желтый сертификат свидетельствует о том, что:

человек имеет отрицательный ПЦР-тест (действует 72 часа с момента получения);

владелец документа перенес коронавирус и выздоровел от него не ранее чем полгода назад;

владелец сделал себе первую прививку от коронавируса (действует в течение срока, рекомендованного между первой и второй дозами конкретной вакцины).

Цвет своего сертификата можно увидеть только в электронном виде, в распечатанном он не отображается.

Новые ограничения и привилегии сертификатов

Обучение

Новые правила устанавливают другие ограничения для работы учебных заведений.

Если страна переходит в желтую зону, учебные заведения смогут работать в очном формате, но не менее 80% работников должны иметь зеленый или желтый сертификат.

В красной зоне очная форма обучения в школах и вузах возможна только при условии, что 100% работников имеют зеленый Covid-сертификат.

Это касается всех типов учебных заведений.

Массовые мероприятия, религиозные службы, кинотеатры, музеи, спортзалы, заведения общественного питания

В этом случае Covid-сертификаты позволяют избежать установленных карантином ограничений, но при разных условиях по-разному.

В желтой зоне карантинные ограничения не будут применяться, если все участники массового мероприятия (или посетители заведений культуры или спортзалов) и не менее 80% организаторов и персонала имеют желтый или зеленый сертификаты.

Избежать ограничений красного уровня можно, если все 100% участников, посетителей, работников и организаторов будут иметь сертификат о полном курсе вакцинации, то есть зеленый.

Окончательное решение, предоставлять услуги невакцинированным или нет, остается за владельцем, однако это не касается персонала и красной зоны.

Это правило касается работы:

кинотеатров;

театров;

музеев и других культурных учреждений;

развлекательных заведений;

ТРЦ;

заведений общественного питания;

рынков;

бассейнов и спортзалов;

а также массовых мероприятий (в том числе религиозных).

Правила въезда в Украину из-за границы и оккупированных территорий

В этом случае желтый или зеленый Covid-сертификат дает право не проходить самоизоляцию тому, кто пересекает границу или прибывает с оккупированных территорий.

Остаются ли старые правила и разделение на зоны?

Да, все другие ограничения, которые не заменили новые, остаются в силе.

В Украине до сих пор существуют зеленая, желтая, оранжевая и красная зоны, и избегать ограничения смогут только вакцинированные лица, согласно постановлению.

Дополнительных правил для оранжевой зоны нет, поскольку она является сигнальной и свидетельствует о том, что регион приближается к красной зоне.

Однако 13 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что останавливать работу общественного транспорта во время нового возможного локдауна не планируется.