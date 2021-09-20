Нові карантинні обмеження в Україні: які привілеї будуть у вакцинованих осіб

У понеділок, 20 вересня, починають працювати нові правила адаптивного карантину для зон із різними рівнями епідемічної небезпеки, які Кабінет міністрів затвердив 13 вересня. Постанова №1236 вже набула чинності.

Після цього має відбутись засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка і вирішить питання щодо переходу України в жовту зону карантину.

– Запропоновані нами зміни — це можливість стримувати епідемічну ситуацію та зберігати економічну активність країни, – заявив на засіданні Кабміну очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Нові правила передбачають не лише запровадження нових обмежень для жовтої та червоної зон, а й певні привілеї для вакцинованих громадян.

Таким чином у МОЗ та Кабміні намагаються уникнути нового локдауну, адже кількість хворих на коронавірус в Україні стабільно зростає.

Види Covid-сертифікатів

Постанова Кабміну ділить затверджені в Україні Covid-сертифікати на жовті та зелені.

Зелений сертифікат мають ті люди, які зробили два щеплення від коронавірусу, тобто пройшли повний курс вакцинації. Такі документи мають довший термін дії, аніж жовті.

Жовтий сертифікат свідчить про те, що:

людина має негативний ПЛР-тест (діє 72 години з моменту отримання);

власник документа перехворів на коронавірус та одужав від нього не раніше, ніж півроку тому;



власник зробив собі перше щеплення від коронавірусу (діє впродовж терміну, рекомендованого між першою та другою дозами конкретної вакцини).

Колір свого сертифіката можна побачити лише в електронному вигляді, у роздрукованому він не відображається.

Нові обмеження та привілеї сертифікатів

Навчання

Нові правила встановлюють інші обмеження для роботи навчальних закладів.

Якщо країна переходить у жовту зону, заклади освіти зможуть працювати в очному форматі, однак не менше 80% працівників повинні мати зелений або жовтий сертифікат.

У червоній зоні очна форма навчання у школах та вишах можлива лише за умови, що 100% працівників мають зелений Covid-сертифікат.

Це стосується усіх типів навчальних закладів.

Масові заходи, релігійні служби, кінотеатри, музеї, спортзали, заклади громадського харчування

У цьому випадку Covid-сертифікати дають змогу уникнути встановлених карантином обмежень, але за різних умов по-різному.

У жовтій зоні карантинні обмеження не будуть застосовуватися, якщо всі учасники масового заходу (або відвідувачі закладів культури чи спортзалів) і щонайменше 80% організаторів та персоналу мають жовтий або зелений сертифікати.

Уникнути обмежень червоного рівня можна, якщо всі 100% учасників, відвідувачів, працівників та організаторів матимуть сертифікат про повний курс вакцинації, тобто зелений.

Остаточне рішення, надавати послуги невакцинованим чи ні, залишається за власником, однак це не стосується персоналу та червоної зони.

Це правило стосується роботи:

кінотеатрів;

театрів;

музеїв та інших культурних закладів;

розважальних закладів;

ТРЦ;

закладів громадського харчування;

ринків;

басейнів та спортзалів;

закладів громадського харчування;

а також масових заходів (зокрема, релігійних).

Правила в’їзду до України з-за кордону та окупованих територій

У цьому випадку жовтий чи зелений Covid-сертифікат дає право не проходити самоізоляцію особі, яка перетинає кордон або прибуває з окупованих територій.

Чи залишаються старі правила та поділ на зони?

Так, усі інші обмеження, які не замінилися на нові, залишаються чинними.

В Україні досі існують зелена, жовта, помаранчева та червона зони, і уникати обмеження зможуть лише вакциновані особи, згідно з постановою.

Додаткових правил для помаранчевої зони немає, оскільки вона є сигнальною і свідчить про те, що регіон наближається до червоної зони.

До всього 13 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що зупиняти роботу громадського транспорту під час нового можливого локдауну не планують.