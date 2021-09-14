Настоящее осеннее похолодание ожидается в Украине в конце текущей недели. С пятницы, 17 сентября, начнутся дожди, обусловленные мощным циклоном, прогнозирует синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, уже со среды в северных и западных областях будет заметное снижение температуры, но не исключено, что еще будет второе бабье лето. Однако уже в пятницу, субботу и воскресенье с запада на восток будут перемещаться дожди, которые будут сопровождаться сильным ветром, говорит синоптик.

– К концу недели мы прогнозируем перестройку синоптических процессов – прохождение циклона, осадки, усиление ветра. А уже после того, как он пройдет, начнется приток холодного воздуха, – уточнила Птуха.

Поэтому уже со следующей недели можно ожидать значительного снижения температуры, но прогноз еще будет уточняться.

– Если в начале этой недели в Киеве мы имеем +24 +25 градусов, то уже в следующий понедельник температура может быть значительно ниже, даже на 10 градусов, то есть около +14 градусов, – рассказала она.

Погода в Украине в сентябре 2021

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в сентябре 2021 года будет переменчивой — от летней до почти зимней.

По его словам, в частности в первую декаду месяца будет держаться почти летняя погода, а во второй возможны небольшие дожди.

По его мнению, похолодание начнется именно со второй половины сентября.

В то же время в начале третьей декады может быть несколько дней незначительного потепления – второе бабье лето, а под конец месяца вернется похолодание — не более +17 днем.

Следующий приход так называемого бабьего лета стоит ожидать уже в октябре.