Справжнє осіннє похолодання очікується в Україні наприкінці поточного тижня. З п’ятниці, 17 вересня, почнуться дощі, обумовлені потужним циклоном, прогнозує синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За її словами, вже з середи у північних і західних областях буде помітне зниження температури, але не виключено, що ще буде друге бабине літо. Однак уже в п’ятницю, суботу та неділю з заходу на схід будуть переміщатися дощі, які супроводжуватимуться сильним вітром, говорить синоптик.

– До кінця тижня ми прогнозуємо перебудову синоптичних процесів – проходження циклону, опади, посилення вітру. А вже після того, як він пройде, почнеться приплив холодного повітря, – уточнила Птуха.

Тому вже з наступного тижня можна очікувати значного зниження температури, але прогноз ще буде уточнюватися.

– Якщо на початку цього тижня в Києві ми маємо +24 +25 градусів, то вже наступного понеділка температура може бути значно нижчою, навіть на 10 градусів, тобто близько +14 градусів, – розповіла вона.

Погода в Україні у вересні 2021

Народний синоптик Леонід Горбань розповів, що погода у вересні 2021 року буде мінливою – від літньої до майже зимової.

За його словами, зокрема у першу декаду місяця триматиметься майже літня погода, а у другій можливі невеликі дощі.

На його думку, похолодання почнеться саме із другої половини вересня.

Водночас на початку третьої декади може бути кілька днів незначного потепління – друге бабине літо, а під кінець місяця повернеться похолодання – не більше +17 вдень.

Наступний прихід так званого бабиного літа варто очікувати вже у жовтні.