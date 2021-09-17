Министерство цифровой трансформации хочет, чтобы первая онлайн-перепись населения в Украине состоялась максимально технологично. Об этом в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Министр отметил, что диалог с компанией Apple происходит где-то в течение года.

— Конечно, Apple как одна из самых дорогих компаний мира — у нас на радаре, и мы хотим сделать все, чтобы она развивалась в Украине. Рано говорить обо всех составляющих проекта и про его 100-процентную вероятность. Мы обсудили возможность проведения вместе с Apple совместной переписи населения, используя их опыт в США. У нас есть уже стратегическое видение переписи. Речь идет об оптимизации и создании дополнительного цифрового бренда для нашей страны, — рассказал Федоров.

Федоров добавил, что сегодня общий опыт переписи населения есть только со США.

— Если второй страной мира, которая совместно с Apple сделает перепись, станет Украина, то мы будем на всех слайдах Apple во время переговоров с другими странами. Это, в свою очередь, дополнительная реклама нашей стране, и другие правительства будут знать о нашей цифровизации, наших достижениях. Это такая капитализация Украины. Уже есть много запросов украинских продуктов, которые мы разрабатываем в правительстве. Интересные модели участия в переписи населения. Например, многие бренды просто хотят продать технику, которая во время переписи и после нее станет неактуальной, учитывая технологии. А Apple в Америке предоставляла большую часть техники в аренду на несколько недель. То есть это экономия бюджетных средств.

Чиновник отметил, что сейчас министерство рассматривает предложения разных компаний, а Apple была первой, с кем они встретились.

Больше о ноу-хау переписи населения, почему важно сотрудничество с Apple и каких изменений в приложении Дія стоить ожидать в ближайшее время, читайте вскоре на сайте Факты ICTV в эксклюзивном интервью с Михаилом Федоровым.