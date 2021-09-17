Міністерство цифрової трансформації прагне, щоб перший онлайн-перепис населення в Україні відбувся максимально технологічно. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів віце-прем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр зазначив, що діалог із компанією Apple відбувається десь протягом року.

— Звичайно, що Apple як одна із найдорожчих компаній світу – у нас на радарі, і ми хочемо зробити все, аби вона розвивалася в Україні. Зарано говорити про всі складові проекту та його 100% імовірність. Ми говорили про можливість проведення разом з Apple спільного перепису населення, використовуючи їхній досвід у США. У нас є вже стратегічне бачення перепису. Йдеться про оптимізацію та створення додаткового цифрового бренду для нашої країни, – розповів Федоров.

Федоров додав, що сьогодні спільний досвід перепису населення є лише зі США.

— Якщо другою країною світу, яка спільно з Apple зробить перепис, стане Україна, то ми будемо на всіх слайдах Apple під час переговорів з іншими країнами. Це, зі свого боку, додаткова реклама нашій країні, й інші уряди знатимуть про нашу цифровізацію, наші досягнення. Це така собі капіталізація України. Вже сьогодні є багато запитів щодо українських продуктів, які ми розробляємо в уряді. Цікаві моделі участі у переписі населення. Наприклад, багато брендів просто хочуть продати техніку, яка під час перепису і після нього стане неактуальною з огляду на технології. А Apple в Америці надавала велику частку техніки в оренду на кілька тижнів. Тобто це економія бюджетних коштів.

Чиновник зауважив, що нині міністерство розглядає пропозиції різних компаній, а Apple була першою, з ким вони зустрілися.

Більше про ноу-хау перепису населення, чому важлива співпраця з Apple та на які зміни у Дії чекати найближчим часом, читайте на сайті Факти ICTV в ексклюзивному інтерв’ю з Михайлом Федоровим.