Количество обстрелов на Донбассе за первую половину сентября выросло на 30% — ОБСЕ

За первые две недели сентября на востоке Украины каждый день фиксировалось в среднем 273 нарушения режима огня, что на 30% больше, чем в августе.

Об этом сообщает специальный представитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ и Микко Киннунен.

Он отметил, что за август на Донбассе зафиксировано наибольшее количество жертв среди гражданского населения с момента принятия соглашения о прекращении огня.

— Я особенно жалею о росте числа жертв среди гражданского населения: это 11 человек в августе, что является наибольшим количеством жертв среди гражданского населения в месяц с момента вступления в силу соглашения об усилении режима прекращения огня, достигнутого в июле 2020 года, — сказал Киннунен .

По словам представителя ОБСЕ, участники Рабочей группы по безопасности продолжают работать над проектом дополнения к соглашению об усилении режима прекращения огня.

Запрет наблюдателей ОБСЕ

2 сентября Россия на заседании постоянного совета ОБСЕ заявила, что не будет продлевать мандат их пограничных наблюдателей на пунктах пропуска Гуково и Донецк.

А 16 сентября, после запрета размещения там представителей ОБСЕ, под вопросом оказалось и присутствие там украинских пограничников.

На данный момент Госпогранслужба не получала подтверждения с РФ и только ждет дальнейшего развития ситуации.

Источник: Штаб ООС