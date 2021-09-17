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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Кількість обстрілів на Донбасі за першу половину вересня виросла на 30% – ОБСЄ

ООС_Донбас

За перші два тижні вересня на сході України кожного дня фіксувалося в середньому 273 порушення режиму вогню, що на 30% більше, ніж у серпні.

Про це повідомляє спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та у ТКГ і Мікко Кіннунен.

Він наголосив, що за серпень на Донбасі зафіксовано найбільшу кількість жертв серед цивільного населення з моменту ухвалення угоди про припинення вогню.

– Я особливо шкодую про зростання числа жертв серед цивільного населення: це 11 чоловік в серпні місяці, що є найбільшою кількістю жертв серед цивільного населення в місяць з моменту вступу в силу угоди про посилення режиму припинення вогню, досягнутого в липні 2020 року, – сказав Кіннунен.

За словами представника ОБСЄ, учасники Робочої групи з безпеки продовжують працювати  над проектом доповнення до угоди про посилення режиму припинення вогню.

Заборона спостерігачів ОБСЄ

2 вересня Росія на засіданні постійної ради ОБСЄ заявила, що не продовжуватиме мандат їх прикордонних спостерігачів на пунктах пропуску  Гуково і Донецьк.

А 16 вересня, після заборони розміщення там представників ОБСЄ, під питанням опинилась і присутність там українських прикордонників.

Наразі Держприкордонслужба не отримувала підтвердження з РФ і лише чекає подальшого розвитку ситуації.

Джерело: Штаб ООС

Джерело: ОБСЄ

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