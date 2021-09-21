Ляшко допустил введение в Украине обязательной Covid-вакцинации

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вероятность введения в Украине обязательной вакцинации от Covid-19 есть.

Об этом шла речь в эфире программы Свобода слова на ICTV

На вопрос ведущего, допускает ли глава Минздрава обязательную вакцинацию, Ляшко ответил: “Допускаю».

— Сегодня вакцинация бесплатная и добровольная. Вопрос возможности введения определенных категорий профессий в состав декретированных также рассматривается. Это контингент, который может приходить на работу после прохождения полного курса вакцинации против определенных инфекционных болезней. Такие варианты рассматриваются, но мы взяли опыт ЕС и США: когда вводятся ограничения, но они не работают для вакцинированных, — отметил Ляшко.

Он также подчеркнул, что сейчас в приоритете для вакцинации остаются люди от 60 лет, поскольку 82% всех смертей среди этой категории.

Напомним, ранее правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 декабря 2021 года. Также в стране продолжили режим чрезвычайной ситуации.

В результате в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина для зон с различными уровнями эпидемической опасности, которые правительство утвердило 13 сентября.