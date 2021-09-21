Ляшко допустив введення в Україні обов’язкової Covid-вакцинації

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що ймовірність введення в Україні обов’язкової вакцинації від Covid-19 є.

Про це йшла мова в ефірі програми Свобода слова на ICTV

На запитання ведучого, чи допускає глава МОЗ обов’язкову вакцинацію, Ляшко відповів: “Допускаю».

– Сьогодні вакцинація безкоштовна і добровільна. Питання можливості введення певних категорій професій до складу декретованих також розглядається. Це контингент, який може приходити на роботу після проходження повного курсу вакцинації проти певних інфекційних хвороб. Такі варіанти розглядаються, але ми взяли досвід ЄС і США: коли вводяться обмеження, але вони не працюють для вакцинованих, – зазначив Ляшко.

Він також підкреслив, що зараз в пріоритеті для вакцинації залишаються люди від 60 років, оскільки 82% всіх смертей серед цієї категорії.

Нагадаємо, раніше уряд продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 грудня 2021 року. Також у країні продовжили режим надзвичайної ситуації.

У результаті в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину для зон із різними рівнями епідемічної небезпеки, які уряд затвердив 13 вересня.