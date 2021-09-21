Расходы украинцев: на что тратят больше всего (СПИСОК)

Потребительские расходы украинцев во втором квартале 2021 года (апрель, май, июнь) составили 873,5 млрд грн. Это на 17,4% больше, чем этот же период в 2020 году.

По данным Госстата, больше всего граждане Украины тратили за соответствующий период на продукты питания и безалкогольные напитки — 41,4%.

На жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива расходы составляют 13,7%. В то же время на алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики — 7,8%.

А вот на транспорт люди в Украине за второй квартал тратили 9,3%, на здравоохранение — 6,1%, на одежду и обувь — 4,2%.

Кроме того, 3,8% расходов идут на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья, 3,4% на отдых и культуру, 2,7% — на связь, 2,6% на рестораны и гостиницы.

На образование украинцы тратят меньше всего — 1,1%, тогда как на различные товары и услуги — 3,9%.

Также, по данным Госстата, стоимость рабочей силы в Украине во втором квартале 2021 года по сравнению с таким же периодом 2020-го выросла на 13,5%.

Больше всего выросла стоимость рабочей силы в сфере Здравоохранение и предоставления социальной помощи — на 40,0%.

В то же время в сфере Временное размещение и организация питания стоимость рабочей силы упала на 2,5%.