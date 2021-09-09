Робоча сила в Україні здорожчала – на скільки та у яких сферах

Вартість робочої сили в Україні у другому кварталі 2021 року (квітень, травень, червень) порівняно з таким же періодом 2020-го зросла на 13,5%.

За даними Держсату, найбільше зросла вартість робочої сили у сфері Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – на 40,0%.

У сфері Інформація та телекомунікації така вартість зросла на 29,6%.

Водночас у сфері Промисловості вартість робочої сили зросла лише на 8,4%, у будівництві – на 10,9%, у торгівлі – на 9,8%, на транспорті – 2,1%.

На 7,1% зросла вартість у сфері Фінансова і страхова діяльність.

Також зросла вартість робочої сили в освітній сфері на 18,5%. А от у сфері професійна, наукова та технічна діяльність таке зростання склало 13,8%.

Водночас у сфері Тимчасове розміщення та організація харчування вартість робочої сили впала на 2,5%.

Відзначимо, що у першому кварталі цього року вартість робочої сили зросла на 18,2%. Таким чином у наступному кварталі таке зростання дещо сповільнилось.

У червні 2021 року реальна заробітна плата в Україні також зросла порівняно з червнем минулого року на 12,9%.

Так, середня зарплата штатного працівника компаній у червні цього року становила 14 313 грн.

Найбільше отримували штатні працівники у Києві (20 455 грн), а найменше – в Кіровоградській області (11 497 грн).