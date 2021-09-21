Украина выходит из зеленой зоны эпидемической опасности и перейдет в желтую зону с 23 сентября. Соответствующее решение приняли на заседании Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС 21 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

— С 00 час. 00 мин. 23 сентября 2021 года установить желтый уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории всех регионов и применить ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для желтого уровня эпидемической опасности, — отметили в правительстве.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Украине ухудшается ситуация с коронавирусом, поэтому необходимо ужесточение ограничений. В течение прошлой недели в стране двое суток подряд фиксировали более 6 тыс. случаев инфицирования впервые за несколько месяцев.

13 сентября Кабинет министров Украины принял изменения, устанавливающие новые карантинные ограничения для предотвращения распространения Covid-19.

В желтой зоне эпидемической опасности запрещены:

массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. м площади здания или территории;

наполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест;

заполненность спортзалов и фитнес-центров более чем один человек на 10 кв. м;

работа учебных заведений, кроме тех, где менее 80% персонала имеют желтый или зеленый Covid-сертификат.

В Минздраве утверждают, что ограничения не будут применяться, если желтые или зеленые Covid-сертификаты будут у более чем 80% персонала и 100% посетителей заведений или мероприятий (кроме лиц до 18 лет).