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Факти / Україна / Суспільство
Ольга Тетеріна |

Україна перейде до жовтої зони карантину з 23 вересня

Карантин в Україні

Україна виходить із зеленої зони епідемічної небезпеки та перейде до жовтої зони з 23 вересня. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Державної комісії з ТЕБ та НС 21 вересня.

Про це повідомили у прес-службі Кабінету міністрів України.

– З 00 год. 00 хв. 23 вересня 2021 року встановити жовтий рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 на території всіх регіонів та застосувати обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для жовтого рівня епідемічної небезпеки, – зазначили в уряді.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, в Україні погіршується ситуація з коронавірусом, тому необхідне посилення обмежень. Протягом минулого тижня в країні дві доби поспіль фіксували понад 6 тис. випадків інфікування — вперше за декілька місяців.

13 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив зміни, що встановлюють нові карантинні обмеження для запобігання поширенню Covid-19.

У жовтій зоні епідемічної небезпеки заборонені:

  • масові заходи за участю понад однієї людини на 4 кв. метри площі будівлі або території;
  • наповненість кінозалів і залів інших установ культури понад 50% місць;
  • заповненість спортзалів і фітнес-центрів більш ніж одна людина на 10 кв. метрів;
  • робота навчальних закладів, крім тих, де менш як 80% персоналу мають жовтий або зелений Covid-сертифікат.

У МОЗ стверджують, що обмеження не застосовуватимуться, якщо жовті або зелені Covid-сертифікати будуть у більш ніж 80% персоналу і 100% відвідувачів закладів або заходів (крім осіб до 18 років).

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Джерело: Урядовий портал

Фото: УНІАН

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