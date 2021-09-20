Новые карантинные ограничения в Украине: какие привилегии будут у вакцинированных лиц

В понедельник, 20 сентября, начинают работать новые правила адаптивного карантина для зон с разным уровнем эпидемической опасности, которые Кабинет министров утвердил 13 сентября. Постановление №1236 уже вступило в силу.
После этого должно состояться заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая и решит вопрос о переходе Украины в желтую зону карантина.
— Предложенные нами изменения — это возможность сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранять экономическую активность страны, — заявил на заседании Кабмина глава Минздрава Виктор Ляшко.
Новые правила предусматривают не только введение новых ограничений для желтой и красной зон, но и определенные привилегии для вакцинированных граждан.
Таким образом в Минздраве и Кабмине пытаются избежать нового локдауна, поскольку количество больных коронавирусом в Украине стабильно растет.
Виды Covid-сертификатов
Постановление Кабмина делит утвержденные в Украине Covid-сертификаты на желтые и зеленые.
Зеленый сертификат имеют те люди, которые сделали две прививки от коронавируса, то есть прошли полный курс вакцинации. У таких документов более длительный срок действия, чем у желтых.
Желтый сертификат свидетельствует о том, что:
- человек имеет отрицательный ПЦР-тест (действует 72 часа с момента получения);
- владелец документа перенес коронавирус и выздоровел от него не ранее, чем полгода назад;
- владелец сделал себе первую прививку от коронавируса (действует в течение срока, рекомендованного между первой и второй дозами конкретной вакцины).
Цвет своего сертификата можно увидеть только в электронном виде, в распечатанном он не отображается.
Новые ограничения и привилегии сертификатов
Обучение
Новые правила устанавливают иные ограничения для работы учебных заведений.
Если страна переходит в желтую зону, учебные заведения смогут работать в очном формате, но не менее 80% работников должны иметь зеленый или желтый сертификат.
В красной зоне очная форма обучения в школах и вузах возможна только при условии, что 100% работников имеют зеленый Covid-сертификат.
Это касается всех типов учебных заведений.
Массовые мероприятия, религиозные службы, кинотеатры, музеи, спортзалы, заведения общественного питания
В этом случае Covid-сертификаты позволяют избежать установленных карантином ограничений, но при разных условиях по-разному.
В желтой зоне карантинные ограничения не будут применяться, если все участники массового мероприятия (или посетители заведений культуры или спортзалов) и не менее 80% организаторов и персонала имеют желтый или зеленый сертификаты.
Избежать ограничений красного уровня можно, если все 100% участников, посетителей, работников и организаторов будут иметь сертификат о полном курсе вакцинации, то есть зеленый.
Окончательное решение, предоставлять услуги невакцинированным или нет, остается за владельцем, однако это не касается персонала и красной зоны.
Это правило касается работы:
- кинотеатров;
- театров;
- музеев и других культурных учреждений;
- развлекательных заведений;
- ТРЦ;
- заведений общественного питания;
- рынков;
- бассейнов и спортзалов;
- а также массовых мероприятий (в том числе религиозных).
Правила въезда в Украину из-за границы и оккупированных территорий
В этом случае желтый или зеленый Covid-сертификат дает право не проходить самоизоляцию тому, кто пересекает границу или прибывает с оккупированных территорий.
Остаются ли старые правила и разделение на зоны?
Да, все другие ограничения, которые не заменили новые, остаются в силе.
В Украине до сих пор существуют зеленая, желтая, оранжевая и красная зоны, и избегать ограничений смогут только вакцинированные лица, согласно постановлению.
Дополнительных правил для оранжевой зоны нет, поскольку она является сигнальной и свидетельствует о том, что регион приближается к красной зоне.
Кроме того, 13 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что останавливать работу общественного транспорта во время нового возможного локдауна не планируют.