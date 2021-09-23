В Николаевской областной государственной администрации сообщили, что за пять лет в Витовском районе Николаевской области у жителей увеличилось количество онкологических заболеваний, при том, что в остальных районах количество снизилось.

Об этом сказано в обращении главы ОГА Виталия Кима в Кабинет Министров Украины.

Как известно, глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким попросил Кабинет Министров Украины проверить, насколько действительно вредны отходы красного шлама, которые остаются от производства бокситов Николаевским глиноземным заводом.

В Николаевской ОГА заявили об увеличении онкологических заболеваний в районе, где размещен НГЗ / 2 фотографии

В обращении идет речь о том, что у жителей Витовского района с 2015 по 2020 год смертность от онкологических заболеваний возросла на 14,8%, а в области – уменьшилась на 21,8%.

— По данным управления здравоохранения Николаевской областной государственной администрации, заболеваемость населения Витовского района Николаевской области злокачественными новообразованиями за период 2015-2020 гг. увеличилась на 0,7%, при том, что в области за этот период уменьшилась на 5,1%. Смертность населения по причине онкологических заболеваний на протяжении указанного периода в Витовском районе увеличилась на 14,8%, а в области – уменьшилась на 21,8%. Это может свидетельствовать о неблагоприятных условиях проживания населения в районе размещения ООО НГЗ, — сказано в сообщении.

Николаевский апелляционный суд во вторник, 21 сентября, рассматривал материалы по жалобам на решение суда о взыскании с Николаевского глиноземного завода 9,2 млрд грн компенсации.

Как известно, 26 мая этого года Заводский райсуд Николаева удовлетворил иск активистов общественной организации Стоп Шлам против Николаевского глиноземного завода и постановил выплатить 9,2 млрд грн в качестве моральной компенсации за вред от шлама.

На НГЗ заявили, что будут еще подавать апелляцию. ОО Стоп Шлам также подала апелляцию, поскольку недовольна.

Отметим, что перед заседанием возле здания суда прошли митинги и работников НГЗ, и сторонников организации Стоп Шлам. Обе стороны, разделенные сотрудниками полиции, пытались перекричать друг друга.

Джерело: Преступности.Нет