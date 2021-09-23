У Миколаївській обласній державній адміністрації повідомили, що за п’ять років у Вітовському районі Миколаївської області у жителів збільшилася кількість онкологічних захворювань, при тому, що в інших районах кількість знизилася.

Про це йдеться у зверненні голови ОДА Віталія Кіма до Кабінету Міністрів України.

Як відомо, голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім попросив Кабінет Міністрів України перевірити, наскільки насправді шкідливі відходи червоного шламу, які залишаються від виробництва бокситів на Миколаївському глиноземному заводі.

У Миколаївській ОДА заявили про збільшення онкологічних захворювань в районі, де розміщений МГЗ / 2 фотографии

У зверненні йдеться про те, що у жителів Вітовського району з 2015 до 2020 року смертність від онкологічних захворювань зросла на 14,8%, а в області – зменшилася на 21,8%.

– За даними управління охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації, захворюваність населення Вітовського району Миколаївської області на злоякісні новоутворення за період 2015-2020 роки збільшилася на 0,7%, при тому, що в області за цей період зменшилася на 5,1%. Смертність населення через онкологічні захворювання протягом зазначеного періоду в Вітовському районі збільшилася на 14,8%, а в області – зменшилася на 21,8%. Це може свідчити про несприятливі умови проживання населення в районі розміщення ТОВ МГЗ, – йдеться в повідомленні.

Миколаївський апеляційний суд у вівторок, 21 вересня, розглядав матеріали за скаргами на рішення суду про стягнення з Миколаївського глиноземного заводу 9,2 млрд грн компенсації.

Як відомо, 26 травня цього року Заводський райсуд Миколаєва задовольнив позов активістів громадської організації Стоп Шлам проти Миколаївського глиноземного заводу і постановив виплатити 9,2 млрд грн моральної компенсації за шкоду від шламу.

На МГЗ заявили, що ще подаватимуть апеляцію. ГО Стоп Шлам також подала апеляцію, оскільки незадоволена.

Зауважимо, що перед засіданням біля будівлі суду відбулися мітинги і працівників МГЗ, і прихильників організації Стоп Шлам. Обидві сторони, розділені співробітниками поліції, намагалися перекричати одна одну.

Джерело: Преступности. Нет