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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

В Украину направляется эвакуационный самолет из Афганистана: на борту около 100 человек

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Сегодня, 23 сентября, в Украину вылетел гражданский самолет из Афганистана. По данным Министерства обороны, на борту авиарейса находится около 100 граждан.

Согласно плану, самолет из аэропорта Кабула с эвакуированными людьми должен прибыть в Киев в течение 24 часов. Переговоры об эвакуации длились в течение последних нескольких дней.

Министерство иностранных дел, представители ГУР МО и Офис президента согласовывали возможность эвакуации украинских граждан и членов их семей. По данным Минобороны, активное участие в них принимали представители Пакистана, Турции, Катара и Афганистана.

В Министерстве отметили, что Украина в очередной раз продемонстрировала решимость в том, чтобы помочь своим и иностранным гражданам, находящимся за рубежом.

Накануне глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что около 159 граждан обращались в МИД с просьбой об эвакуации из Афганистана.

По его словам, эти украинцы не принадлежали к группам риска, для безопасности которых существовали реальные угрозы. Кулеба отметил, что Украина не оставит своих граждан и в дальнейшем будет эвакуировать людей, которые хотят вернуться домой.

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Источник: Минобороны

Фото: Depositphotos, Минобороны

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