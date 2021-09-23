Сегодня, 23 сентября, в Украину вылетел гражданский самолет из Афганистана. По данным Министерства обороны, на борту авиарейса находится около 100 граждан.

Согласно плану, самолет из аэропорта Кабула с эвакуированными людьми должен прибыть в Киев в течение 24 часов. Переговоры об эвакуации длились в течение последних нескольких дней.

Министерство иностранных дел, представители ГУР МО и Офис президента согласовывали возможность эвакуации украинских граждан и членов их семей. По данным Минобороны, активное участие в них принимали представители Пакистана, Турции, Катара и Афганистана.

В Министерстве отметили, что Украина в очередной раз продемонстрировала решимость в том, чтобы помочь своим и иностранным гражданам, находящимся за рубежом.

Накануне глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что около 159 граждан обращались в МИД с просьбой об эвакуации из Афганистана.

По его словам, эти украинцы не принадлежали к группам риска, для безопасности которых существовали реальные угрозы. Кулеба отметил, что Украина не оставит своих граждан и в дальнейшем будет эвакуировать людей, которые хотят вернуться домой.