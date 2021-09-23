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Юлія Захарченко |

В Україну прямує евакуаційний літак з Афганістану: на борту близько 100 людей

авіакатастрофа індонезія

Сьогодні, 23 вересня, в Україну вилетів цивільний літак з Афганістану. За даними Міністерства оборони, на борту авіарейсу перебуває близько 100 громадян.

Згідно з планом, літак з аеропорту Кабулу з евакуйованими людьми має прибути до Києва протягом 24 годин. Перемовини про евакуацію тривали протягом останніх декількох днів.

Міністерство закордонних справ, представники ГУР МО та Офіс президента узгоджували можливість евакуації українських громадян та членів їхніх родин. За даними Міноборони, активну участь у них брали представники Пакистану, Туреччини, Катару та Афганістану.

У Міністерстві наголосили, що Україна вкотре продемонструвала рішучість у тому, щоб допомогти своїм та іноземним громадянам, які перебувають за кордоном.

Напередодні очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що близько 159 громадян зверталися до МЗС з проханням про евакуацію з Афганістану.

За його словами, ці українці не належали до груп ризику, для безпеки яких існували реальні загрози. Кулеба наголосив, що Україна не залишатиме своїх громадян та надалі евакуватиме людей, які бажають повернутися додому.

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Джерело: Міноборони

Фото: Depositphotos, Міноборони

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