Хотите помочь своему ребенку правильно выполнить задание по украинскому языку за 4 класс, выучить вместе с ним все правила, разобраться с пунктуацией, лексикой, синтаксисом и орфографией? В этом могут помочь готовые домашние задания, которые доступны в интернете.

Факты ICTV подготовили список сайтов, на которых можно скачать готовые домашние задания по украинскому языку за 4 класс.

ГДЗ онлайн

На сайте ГДЗ онлайн есть ответы на задания по украинскому языку за 4 класс. Также доступны ГДЗ по математике, английскому, немецкому, французскому и русскому языкам, природоведению, информатике и основам здоровья.

Можно посмотреть и скачать учебники по этим предметам в формате PDF. При необходимости онлайн-ресурс позволяет распечатать книгу без предварительного скачивания.

Математика дома

На сайте Математика дома можно посмотреть готовое домашнее задание по пяти предметам — украинскому языку, математике, информатике, английскому и русскому языкам за 4 класс. Доступны ГДЗ по 11 учебникам украинского языка, среди них есть и задания из свежих книг, выпущенных в 2021 году.

Four book

На онлайн-ресурсе Four book можно скачать ответы для заданий по более чем десятку предметов от 1 до 11 классов. Среди них — украинский язык, математика, информатика, немецкий, русский и французский языки, основы здоровья, природоведение, чтение и я в мире, который изучают ученики младшей школы.

При необходимости можно скачать электронный учебник по этим предметам, задания для государственной итоговой аттестации, внешнего независимого оценивания, сочинения по украинскому, французскому и английскому языкам, украинской и зарубежной литературе или рефераты по биологии.

В школе

На сайте В школе можно посмотреть ГДЗ по 11 школьным предметам за 4 класс. Доступны ГДЗ по украинскому языку, математике, информатике, английскому, немецкому, французскому и русскому языкам, природоведению, основам здоровья, украинской литературе, человеку и миру.

Моя школа

На онлайн-ресурсе Моя школа есть широкий спектр разделов, которые могут пригодиться ученикам 4 класса. Среди них — ГДЗ по украинскому языку, математике, литературному чтению, английскому, русскому, немецкому и французскому языкам, природоведению, человеку и миру.

Также доступны учебники в формате PDF, задания по ВНО, ГИА, онлайн-уроки и последние новости, которые могут быть интересным родителям и детям.

Экстра ГДЗ

На сайте Экстра ГДЗ можно найти ответы заданий для предметов, которые дети учат в 4 классе. Среди них — украинский язык, информатика, математика, английский, немецкий, французский языки, природоведение, основы здоровья, я в мире.

В отличие от остальных ресурсов, на этом сайте нет электронных учебников, однако ГДЗ может быть достаточно для того, чтобы легко запомнить и разобраться в украинском языке вместе с ребенком. Помните, главное — желание учиться.