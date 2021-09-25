Красный Крест направил в ОРДЛО три грузовика с гуманитарной помощью

Жителям временно оккупированных территории Украины передали 37,2 тонны гуманитарной помощи от Международного комитета Красного Креста.

Через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое проехали три грузовика с гигиеническими наборами. Напротив этого КПВВ российские наемники разблокировали движение только 20 сентября.

По данным Государственной пограничной службы, оккупанты заблокировали движение в большинстве дорожных коридоров в зоне проведения операции Объединенных сил.

В частности, из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в Станице Луганской. За последнюю неделю пассажиропоток уменьшился на 6%.

В контрольном пункте 388 граждан пересекли линию разграничения на территорию временно оккупированной части города Донецк, а 317 человек — в местность, которая подконтрольна власти Украины. Пограничники разоблачили двух человек, которые пытались пройти по поддельным документам.

В Госпогранслужбе напомнили, что украинцы, следующие на контролируемую украинскими властями территорию и подлежащие самоизоляции, должны установить приложение Вдома. Если же мобильное приложение невозможно установить, то граждане подлежат обсервации.