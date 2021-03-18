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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Оккупанты блокируют работу КПВВ, работает только Станица Луганская — штаб ООС

Оккупанты продолжают блокировать работу контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения, фактический пропуск граждан осуществляется только на КПВВ Станица Луганская.

станиця луганська

Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил.

— В районе ООС все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях открыты, — говорится в сообщении.

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В то же время, по распоряжению командующего Объединенных сил, ежедневно с 8.00 до 16.00 работают все КПВВ, но фактический пропуск осуществляется только на одном КПВВ — Станица Луганская.

— Российско-оккупационные войска оставляют заблокированными дорожные коридоры через контрольные пункты въезда-выезда Счастье, Золотое, Гнутово, Майорское, Марьинка и Новотроицкое.

В контролируемых Украиной пунктах продолжают действовать карантин.

Обязательным условием остается прохождение температурного скрининга и пребывания в КПВВ в защитной маске (респираторе) с соблюдением социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.

Процесс разминирования на Донбассе

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе предложила начать процесс гуманитарного разминирования на Донбассе накануне Пасхальных праздников.

Заместитель главы делегации Алексей Резников призвал прежде всего разминировать участки, на которых есть кладбища, объекты водо-, газо- и электроснабжения.

Источник: Штаб ООС

Фото: МВД

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