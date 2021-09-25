Украинские военнослужащие не зафиксировали массового возвращения батальонно-тактических групп армии РФ на места постоянной дислокации несмотря на завершение российско-белорусских учений Запад-2021.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. По его словам, 16 сентября состоялось торжественное закрытие Запада-2021.

По состоянию на 25 сентября, украинское командование не зафиксировало массового возвращения в пункты постоянной дислокации батальонных групп, которые вышли на усиление.

Залужный рассказал, что эти группы продолжают выполнять задачи в Южном военном округе РФ, а каждая из них насчитывает около 1 тыс. человек.

Некоторые военные возвращались на места дислокации для голосования в Государственную думу России, поэтому незначительные перемещения фиксируют. Однако Залужный отметил, что рано расслабляться.

Военные учения РФ и Беларуси, в которых приняли участие 200 тыс. человек, продолжались с 9 до 16 сентября. Мероприятие вызвало беспокойство среди стран-членов НАТО и в Украине.