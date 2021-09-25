Українські військовослужбовці не зафіксували масового повернення батальйонно-тактичних груп армії РФ на місця постійної дислокації попри завершення російсько-білоруських навчань Захід-2021.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. За його словами, 16 вересня відбулося урочисте закриття Заходу-2021.

Станом на 25 вересня, українське командування не зафіксувало масового повернення у пункти постійної дислокації батальйонних груп, які вийшли на підсилення.

Залужний розповів, що ці групи продовжують виконувати завдання у Південному військовому окрузі РФ, а кожна з них налічує близько 1 тис. осіб.

Деякі військові поверталися на місця дислокації для голосування до Державної думи Росії, тож незначні переміщення фіксують. Проте Залужний зазначив, що зарано розслаблятися.

Військові навчання РФ та Білорусі, в яких взяли участь 200 тис. осіб, тривали з 9 до 16 вересня. Захід викликав занепокоєння серед країн-членів НАТО та в Україні.