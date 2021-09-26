У Києві пройшов Кліматичний марш

Близько тисячі людей вийшли на Кліматичний марш у Києві, щоб влада виділяла більше коштів на боротьбу зі зміною клімату.

Хода розпочалася на Михайлівській площі, продовжилась Майданом Незалежності, Європейською площею, а завершилась біля Верховної Ради. Акцію, ініційовану ГО Екодія, підтримали понад 30 громадських організацій, десятки міст України та навіть в Антарктиді.

Активісти вийшли на вулиці, щоб закликати владу збільшити фінансування у держбюджеті на заходи зі скорочення викидів парникових газів, адаптації до зміни клімату та інші природоохоронні заходи.

Серед них – вимога відмовитися від дотацій на збиткову вугільну сферу, закласти гроші на підвищення енергоефективності будівель та розвиток системи державного моніторингу якості повітря.

Наприкінці маршу організатори передали заступниці Міндовкілля Ірині Ставчук, народним депутатам Олександру Маріковському та Олені Криворучкіній 10 вимог щодо того, в яких секторах та як необхідно скорочувати викиди парникових газів. Після символічного листа, активісти надішлють офіційне звернення з такими ж вимогами.

Цьогорічний марш підтримали у Харкові, Львові, Дніпрі, Миколаєві, Чорноморську, Рівному, Ужгороді, Хмельницькому, Кропивницькому, Кам’янському, Слов’янську, селах Манява та Яблунька Івано-Франківської області, де відбулися тематичні заходи – від уроків у школах до власних маршів.

До Кліматичного маршу в столиці доєдналися понад 30 рухів, ініціатив та організацій.

Серед них – Українська кліматична мережа, Українська природоохоронна група, Екологія — право — людина, рух Fridays for future Україна, рух Extinction Rebellion, Фонд імені Гайнріха Бьолля бюро Київ — Україна, Зелена генерація, Зелена хвиля, СейвДніпро, Єдина планета, Відкриті клітки, U-cycle, Марш за Київ, Офіс довкілля, Екологічне бюро Української греко-католицької церкви.

Також доєдналися Екопарк Вирлиця, Екопарк Осокорки, Совські ставки, Місто-сад, Перехрестя, Центр спільних дій, Fashion Revolution UA, Червоний хрест, U-Report, Amnesty International Ukraine, Insight, KyivPride, America House Kyiv, CEDOS, Рух Чесно, СД платформа, ГО Регіональне Об’єднання Молоді, SOS Парк Супутник, Peli can live, Bezodnya music.

На підтримку маршу висловилися й полярники Національного антарктичного наукового центру на станції Академік Вернадський, які сфотографувалися у літньому одязі біля станції.

Фото: Екодія