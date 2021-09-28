К концу 2021 года украинцев ждет еще несколько повышений размера пенсионных выплат.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Так, уже с 1 октября пенсионеры в возрасте 75-80 лет начнут получать доплаты до 400 грн (в рамках адресной программы доплат к пенсии).

Кроме того, с 1 декабря возрастут пенсионные выплаты в связи с увеличением прожиточного минимума. Так, минимальная заработная плата вырастет с 6 000 до 6 500 грн. Соответственно размер минимальной пенсии повысится с 1 854 грн до 1 934 грн.

С 1 декабря также возрастет минимальная пенсия для людей старше 65 лет при наличии полного страхового стажа (для женщин – 30 лет, для мужчин – 35 лет). Для этой категории украинцев пенсия будет увеличена до 2 600 грн.

Лазебная сообщила, что за последние полтора года средний размер пенсий в Украине вырос на 25% (или на 784 грн). По состоянию на сейчас средняя пенсия в нашей стране составляет 3 867 грн.

– Когда пришло наше правительство, мы увидели, что 4 млн человек получают пенсии меньше 2 000 грн. Поэтому все программы повышения пенсий мы делали максимально адресными, чтобы в первую очередь поднять маленькие пенсии. В результате для 2 млн 300 тыс. пенсионеров мы смогли поднять пенсии сверх этого предела. Уже с середины следующего года пенсий меньше 2 000 грн в стране не будет, — заверила Лазебная.

По словам министра, количество пенсионеров, которые получают от 3 до 4 тыс. грн, в Украине выросло на 50%. В то же время количество украинцев, которые получают от 4 до 5 тыс. грн, — выросло на 40%.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказывал, что с октября 2022 года для граждан в возрасте 70-75 лет введут ежемесячные доплаты к пенсиям. Размер этих доплат составит до 300 грн. Всего их должны получить 1,7 млн украинских пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет.

В проекте государственного бюджета на 2022 год на пенсии заложили 200,6 млрд грн. Эти средства хотят направить на выплату пенсий 10,8 млн украинцев.