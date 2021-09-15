С октября 2022 года для граждан в возрасте 70-75 лет введут ежемесячные доплаты к пенсиям. Соответствующее решение сегодня примет Кабинет министров.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время сегодняшнего заседания правительства, размер доплат составит до 300 гривен.

– С 1 октября 2022 года пенсионерам в возрасте 70-75 лет будут установлены дополнительные ежемесячные доплаты в сумме до 300 грн. Это будет касаться тех категорий граждан, пенсия которых меньше размера средней заработной платы 2020 года, — отметил Шмыгаль.

Он напомнил, что с октября 2021 года пенсионеры в возрасте 75 – 80 лет начнут получать доплаты по 400 гривен.

Шмыгаль также сообщил, что бюджет Пенсионного фонда в проекте госбюджета на 2022 год составит 531 млрд грн (что на 31 млрд больше показателя 2021 года).

– Мы запускаем индексацию всех пенсий с 1 марта. Это дополнительные 28,2 млрд грн. Доплаты военным пенсионерам – 10,6 млрд грн. Перерасчет пенсий чернобыльцам – плюс 2,5 млрд грн, — рассказал глава правительства.

По его словам, предусмотрено и продление программ доплаты пенсионерам старше 75 лет.

Недавно Верховная Рада приняла закон, согласно которому уже с 2022 года в Украине могут ввести ежегодную индексацию пенсий 1 марта для всех категорий пенсионеров.

Такая индексация коснется военных, госслужащих и других категорий пенсионеров на общих условиях.