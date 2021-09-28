До кінця 2021 року на українців очікують ще декілька підвищень розміру пенсійних виплат.

Про це поінформувала сьогодні на прес-конференції міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Так, уже з 1 жовтня пенсіонери віком 75-80 років почнуть отримувати доплати до 400 грн (у рамках адресної програми доплат до пенсії).

Крім того, з 1 грудня зростуть пенсійні виплати у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму. Так, мінімальна заробітна плата зросте з 6 000 до 6 500 грн. Відповідно розмір мінімальної пенсії підвищиться з 1 854 грн до 1 934 грн.

З 1 грудня також зросте мінімальна пенсія для людей старше 65 років за наявності повного страхового стажу (для жінок – 30 років, для для чоловіків – 35 років). Для цієї категорії українців пенсія буде збільшена до 2 600 грн.

Лазебна поінформувала, що за останні півтора роки середній розмір пенсій в Україні зріс на 25% (або ж на 784 грн). Станом на зараз середня пенсія в нашій країні становить 3 867 грн.

– Коли прийшов наш уряд, ми побачили, що 4 млн людей отримують пенсії менше 2 000 грн. Тому всі програми підвищення пенсій ми робили максимально адресними, щоб у першу чергу підняти найменші пенсії. В результаті для 2 млн 300 тис. пенсіонерів ми змогли підняти пенсії понад цю межу. Вже з середини наступного року пенсій менше за 2 000 грн у країні не буде, – запевнила Лазебна.

За словами міністра, кількість пенсіонерів, які отримують від 3 до 4 тис. грн, в Україні зросла на 50%. Водночас кількість українців, які отримують від 4 до 5 тис. грн, – зросла на 40%.

Нещодавно прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповідав, що із жовтня 2022 року для громадян віком 70–75 років запровадять щомісячні доплати до пенсій. Розмір цих доплат складе до 300 грн. Загалом їх повинні отримати 1,7 млн українських пенсіонерів віком від 70 до 75 років.

У проекті державного бюджету на 2022 рік на пенсії заклали 200,6 млрд грн. Ці кошти хочуть спрямувати на виплату пенсій 10,8 млн українців.