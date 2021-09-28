У 2022 році планується підвищення розміру мінімальної пенсії для людей старше 70 років.

Про це розповіла сьогодні на прес-конференції міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Йдеться про пенсіонерів із повним стажем. Для них розмір мінімальної пенсії наступного року не може бути меншим за 3 000 грн.

– Наступного року пенсійна виплата для людини віком від 70 років при повному стажі не буде меншою ніж 3 000 грн, – наголосила Лазебна.

Вона нагадала, що на сьогодні повний стаж для чоловіків складає 35 років, а для жінок – 30 років.

Як пояснювали в Мінсоцполітики, за наявності меншого стажу мінімальна пенсія для українців віком від 70 років визначатиметься пропорційно страховому стажу. Наприклад, за наявності стажу у чоловіків 25 років, а у жінок 20 років пенсія складатиме не менше, ніж 2 500 грн.

За словами Лазебної, на наступний рік також планується індексація пенсій з 1 березня – для всіх без винятку категорій пенсіонерів за однаковими правилами.

Нещодавно прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповідав, що із жовтня 2022 року для громадян віком 70–75 років запровадять щомісячні доплати до пенсій. Розмір цих доплат складе до 300 грн. Загалом їх повинні отримати 1,7 млн українських пенсіонерів віком від 70 до 75 років.

У проекті державного бюджету на 2022 рік на пенсії заклали 200,6 млрд грн. Ці кошти хочуть спрямувати на виплату пенсій 10,8 млн українців.