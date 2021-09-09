Ежегодная индексация пенсий 1 марта — закон прошел первое чтение

Уже с 2022 года в Украине могут ввести ежегодную индексацию пенсий 1 марта для всех категорий пенсионеров. Верховная Рада 9 сентября голосами 317 нардепов поддержала в первом чтении и за основу соответствующий законопроект №4668.

Согласно документу, такая индексация коснется военных, госслужащих и других категорий пенсионеров на общих условиях.

Кроме того, предлагается назначать досрочно пенсии по возрасту за 1,5 года до достижения пенсионного возраста людям, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с изменениями в организации производства и при других условиях.

Досрочные пенсии в случае принятия закона будут получать матери или отцы тяжело больных детей, которым не установлена ​​инвалидность.

Законопроект №4668, предусматривающий установление ежегодной индексации пенсий в Украине 1 марта, Кабмин подал на рассмотрение парламента в феврале 2021 года.

Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство стремится закрепить ежегодную индексацию так же, как и автоматическое назначение пенсии, без дополнительных обращений.