В октябре-декабре 2021 года к срочной военной службе в Украине планируют призвать более 13 тыс. украинцев.

Соответствующее распоряжение сегодня было поддержано на заседании Кабинета министров.

Так, правительство утвердило численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в этом году на уровне 13 575 человек.

В частности, в Вооруженные силы Украины призовут 6500 человек, в Госспецтрансслужбы – 600 украинцев, в Национальную гвардию – 4775 человек, в Госпогранслужбу – 1700 человек.

Общий объем расходов на это запланирован на уровне 62,9 млн грн.

В том числе объем расходов на одного призывника составляет 4 633 грн 13 коп.

Из них 4 540 грн – это денежная помощь, которую хотят выплатить каждому призывнику. А 93 грн 13 коп. – это расходы на подготовку и проведение призыва на срочную военную службу. Эта сумма не учитывает средств, необходимых на питание и перевозку призывников из сборных пунктов к месту службы.

На срочную военную службу будут призывать украинцев мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, а также которые не достигли 27 лет и не могут быть освобождены от призыва.

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В апреле этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве резервистов на военную службу без мобилизации в особый период. Этот документ вводит в Украине новый вид службы, который называется военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

То есть в особый период в армию будут призывать граждан, которые предварительно заключили контракты о прохождении службы в военном резерве и причислены к нему. О деталях этого закона и что он меняет – читайте в материале.