У жовтні-грудні 2021 року до строкової військової служби в Україні планують призвати понад 13 тис. українців.

Відповідне розпорядження сьогодні було підтримано на засіданні Кабінету міністрів.

Так, уряд затвердив чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу цього року на рівні 13 575 осіб.

Зокрема, до Збройних сил України призовуть 6 500 осіб, до Держспецтрансслужби – 600 українців, до Національної гвардії – 4 775 осіб, до Держприкордонслужби – 1 700 осіб.

Загальний обсяг видатків на це запланований на рівні 62,9 млн грн.

Зокрема обсяг видатків на одного призовника складає 4 633 грн 13 коп.

З них 4540 грн – це грошова допомога, яку хочуть виплатити кожному призовнику. А 93 грн 13 коп. – це видатки на підготовку та проведення призову на строкову військову службу. Ця сума не враховує коштів, необхідних на харчування та перевезення призовників із збірних пунктів до місця служби.

На строкову військову службу призиватимуть українців чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, а також які не досягли 27 років та не можуть бути звільнені від призову.

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У квітні цього року президент України Володимир Зеленський підписав закон про призов резервістів на військову службу без мобілізації в особливий період. Цей документ запроваджує в Україні новий вид служби, який має назву військова служба за призовом осіб із числа резервістів у особливий період.

Тобто в особливий період до армії призиватимуть громадян, які попередньо уклали контракти про проходження служби у військовому резерві та зараховані до нього. Про деталі цього закону та що він змінює – читайте в матеріалі.