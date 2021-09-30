Во Львовской области 43-летний одессит на протяжении нескольких дней под вымышленным предлогом требовал у жителя города Червоноград 100 тыс. грн долга, которого на самом не существовало.

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура на своем официальном сайте. По данным учреждения, событие произошло осенью 2020 года.

Уроженец Одессы утверждал, что потерпевший якобы должен ему долг в размере 100 тыс. грн, который занимал несколько лет назад. В то же время правонарушитель угрожал убийством ему и членам его семьи.

Сейчас судебное разбирательство этого уголовного производства завершено. Радеховский районный суд признал мужчину виновным в правонарушении.

43-летнего одессита приговорили к трем годам тюремного заключения по части 2 статьи 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Вымогательство денег в Киеве

Недавно в Киеве произошел похожий случай. Иностранец требовал у киевлянина вернуть долг, которого на самом деле не существовало. 46-летний мужчина угрожал убийством, если житель столицы не отдаст $5 тыс.

Однако это не все — подозреваемый сам определил график передачи части средств, а если его не соблюдали, то он увеличивал сумму фальшивого долга.