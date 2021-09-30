В Киеве задержали иностранца, который требовал у людей отдать несуществующие долги (ФОТО)

В Киеве задержали иностранца, который требовал у местного жителя вернуть несуществующий долг. Суммы погашения “долгов” исчислялись десятками тысяч долларов.

По данным прокуроров, 46-летний мужчина, угрожая применением насилия и убийством, требовал у пострадавшего якобы вернуть долг в сумме $5 тыс. (135 тыс. грн).

Злоумышленник сам определил график передачи денег частями. А за несоблюдение соответствующего графика увеличивал сумму несуществующей задолженности на свое усмотрение.

Известно, что мужчина длительное время проживает и работает в Украине. Он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу автомобиля, вымогательство, мошенничество, незаконное обращение с оружием и боеприпасами.

Иностранца задержали в Киеве во время получения очередного платежа от пострадавшего. Ему уже сообщили о подозрении.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

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Источник: Киевская городская прокуратура