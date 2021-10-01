В 7 классе дети начинают изучать новые темы на уроках по алгебре. Во время обучения у них возникает много вопросов, которые они решают с учителями. Но что делать, когда ребенок не понимает разницу между квадратной и линейной функцией и обращается за помощью к родителям?
Факты ICTV подготовили список сайтов, где можно скачать готовые домашние задания по алгебре за 7 класс.
Математика дома
На этом сайте можно посмотреть решебники по алгебре и другим школьным предметам.
Для 7 класса можно загрузить ответы к заданиям для учебников таких авторов:
- Г. П. Бевз;
- А. С. Истер;
- В. Р. Кравчук, Н. В. Настольная, Г. М. Янченко;
- А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир;
- Н. А. Тарасенкова, И. М. Богатырева, А. Н. Коломиец.
В школе
Здесь можно просмотреть и скачать в PDF как учебники, так и решебник с поэтапным решениями задач по алгебре и другим предметам.
На сайте можно найти ответы к заданиям из учебников от таких авторов:
- Н. А. Тарасенкова, И. М. Богатырева, А. Н. Коломиец;
- А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир;
- Г. П. Бевз, В. Г. Бевз;
- В. Р. Кравчук, Н. В. Пидручная, Г. М. Янченко;
- А. С. Истер.
Также можно загрузить решебники для сборников задач и контрольных работ.
Моя школа
На сайте можно ознакомиться с поэтапнымы решениями задач из учебников, а также скачать учебники по алгебре и другим предметам. Надо выбрать нужный класс и номер задания из книги.
Здесь можно скачать решебник для учебников по алгебре за 7 класс от таких авторов:
- А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир;
- А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Ю. М. Рабинович;
- Г. П. Бевз, В. Г. Бевз;
- Г. М. Янченко, В. Р. Кравчук, Н. В. Пидручная.
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Эрудит.нет
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- Г. П. Бевз, В. Г. Бевз;
- А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир.
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ГДЗ онлайн
На сайте можно скачать учебники и решебник по основным школьным предметам для всех классов.
На ресурсе представлены готовые задания для учебников по алгебре за 7 класс от таких авторов:
- А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир;
- Г. М. Янченко, В. Р. Кравчук, Н. В. Настольная;
- Н. А. Тарасенкова, И. М. Богатырева, А. Н. Коломиец;
- А. С. Истер.
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