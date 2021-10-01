В 7 классе дети начинают изучать новые темы на уроках по алгебре. Во время обучения у них возникает много вопросов, которые они решают с учителями. Но что делать, когда ребенок не понимает разницу между квадратной и линейной функцией и обращается за помощью к родителям?

Факты ICTV подготовили список сайтов, где можно скачать готовые домашние задания по алгебре за 7 класс.

Математика дома

На этом сайте можно посмотреть решебники по алгебре и другим школьным предметам.

Для 7 класса можно загрузить ответы к заданиям для учебников таких авторов:

Г. П. Бевз;

А. С. Истер;

В. Р. Кравчук, Н. В. Настольная, Г. М. Янченко;

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир;

Н. А. Тарасенкова, И. М. Богатырева, А. Н. Коломиец.

В школе

Здесь можно просмотреть и скачать в PDF как учебники, так и решебник с поэтапным решениями задач по алгебре и другим предметам.

На сайте можно найти ответы к заданиям из учебников от таких авторов:

Н. А. Тарасенкова, И. М. Богатырева, А. Н. Коломиец;

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир;

Г. П. Бевз, В. Г. Бевз;

В. Р. Кравчук, Н. В. Пидручная, Г. М. Янченко;

А. С. Истер.

Также можно загрузить решебники для сборников задач и контрольных работ.

Моя школа

На сайте можно ознакомиться с поэтапнымы решениями задач из учебников, а также скачать учебники по алгебре и другим предметам. Надо выбрать нужный класс и номер задания из книги.

Здесь можно скачать решебник для учебников по алгебре за 7 класс от таких авторов:

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир;

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Ю. М. Рабинович;

Г. П. Бевз, В. Г. Бевз;

Г. М. Янченко, В. Р. Кравчук, Н. В. Пидручная.

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Эрудит.нет

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Читайте Где скачать готовые домашние задания по химии за 8 класс

Посмотреть ответы к заданиям из учебников по алгебре за 7 класс можно от таких авторов:

Н. А. Тарасенкова, И. М. Богатырева, А. Н. Коломиец;

Г. П. Бевз, В. Г. Бевз;

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир.

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ГДЗ онлайн

На сайте можно скачать учебники и решебник по основным школьным предметам для всех классов.

На ресурсе представлены готовые задания для учебников по алгебре за 7 класс от таких авторов:

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир;

Г. М. Янченко, В. Р. Кравчук, Н. В. Настольная;

Н. А. Тарасенкова, И. М. Богатырева, А. Н. Коломиец;

А. С. Истер.

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