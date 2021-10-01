У 7 класі діти починають вивчати нові теми на уроках з алгебри. Під час навчання в них виникає багато запитань, які вони вирішують з вчителями. Але що робити, коли дитина не розуміє різницю між квадратною та лінійною функцією та звертається за допомогою до батьків?

Факти ICTV підготували список сайтів, де можна завантажити готові домашні завдання з алгебри за 7 клас.

Математика вдома

На цьому сайті можна переглянути розв’язники з алгебри та інших шкільних предметів.

Для 7 класу можна завантажити відповіді до завдань для підручників таких авторів:

Г. П. Бевз;

О. С. Істер;

В. Р. Кравчук, М. В. Підручна, Г. М. Янченко;

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір;

Н. А. Тарасенкова, І. М. Богатирьова, О. М. Коломієць.

В школі

Тут можна переглянути та завантажити у PDF як підручники, так і розв’язники з поетапним виконанням завдань з алгебри та інших предметів.

На сайті можна знайти відповіді до завдань з підручників від таких авторів:

Н. А. Тарасенкова, І. М. Богатирьова, О. М. Коломієць;

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір;

Г. П. Бевз, В. Г. Бевз;

В. Р. Кравчук, М. В. Підручна, Г. М. Янченко;

О. С. Істер.

Також можна завантажити розв’язники для збірників задач та контрольних робіт.

Моя школа

На сайті можна ознайомитися з поетапно виконаними завданнями з підручників, а також завантажити підручники з алгебри та інших предметів. Треба обрати потрібний клас та номер завдання з книжки.

Тут можна завантажити розв’язники для підручників з алгебри за 7 клас від таких авторів:

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір;

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір, Ю. М. Рабінович;

Г. П. Бевз, В. Г. Бевз;

Г. М. Янченко, В. Р. Кравчук, М. В. Підручна.

Також на цьому онлайн-порталі є розв’язники задач для самоперевірки, контрольних завдань з алгебри та інших предметів.

Ерудит.нет

На сайті можна переглянути онлайн та завантажити у PDF підручники та розв’язники з основних шкільних предметів для усіх класів. На ньому нема окремого переліку підручників з одного предмету, тому щоб знайти потрібного автора, треба переглянути усі сторінки.

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Переглянути відповіді до завдань з підручників з алгебри за 7 клас можна від таких авторів:

Н. А. Тарасенкова, І. М. Богатирьова, О. М. Коломієць;

Г. П. Бевз, В. Г. Бевз;

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір.

Також на сайті можна переглянути уроки для дистанційного навчання, дізнатися про оновлення шкільної освіти та стежити за новинами про ЗНО.

ГДЗ онлайн

На сайті можна завантажити підручники та розв’язники з основних шкільних предметів для усіх класів.

На ресурсі представлені готові завдання для підручників з алгебри за 7 клас від таких авторів:

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір;

Г. М. Янченко, В. Р. Кравчук, М. В. Підручна;

Н. А. Тарасенкова, І. М. Богатирьова, О. М. Коломієць;

О. С. Істер.

Також тут можна знайти відповіді для тестів, контрольних робіт та завдань з посібників з цього та інших шкільних предметів.