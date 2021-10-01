Субсидия до 10 тыс. грн: кто сможет рассчитывать на такие выплаты

Многодетные семьи и детские дома семейного типа могут получать субсидию до 10 тыс. грн, рассказали в Минсоцполитики.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

По его словам, сейчас назначение субсидии зависит от размера дохода членов домохозяйства и размера платы за коммунальные услуги, на что влияют тарифы и количество этих услуг.

— Для многодетных семей, детских домов семейного типа, которые занимают большую жилую площадь, размер субсидий в отопительном сезоне 2021-2022 годов будет составлять до 10 тыс. грн, — сказал чиновник.

В целом по Украине средний размер субсидий в неотапливаемый сезон составляет 300-350 грн, в отопительный — до 2 тыс. грн. Однако может достигать и 3-5 тыс. грн — это зависит от условий потребления коммунальных услуг и состава домохозяйства.

Для назначения субсидии в 2021 году нужно подать только заявление и декларацию о доходах, обратившись в Центр предоставления административных услуг, к старосте или уполномоченному лицу в общине, или же в орган соцзащиты в райцентре.

Кроме того, документы можно отправить по почте, распечатав заявление с сайта Минсоцполитики, или подать заявку онлайн через этот сайт.