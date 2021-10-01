Для багатодітних родин та дитбудинків сімейного типу розмір субсидії для оплати комунальних послуг в опалювальний сезон 2021-2022 може сягати 10 тис. грн.

Про це заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

За його словами, нині призначення субсидії залежить від розміру доходу членів домогосподарства та розміру плати за комунальні послуги, на що впливають тарифи та кількість цих послуг.

– Для багатодітних родин, дитячих будинків сімейного типу, які займають велику житлову площу, розмір субсидій в опалювальному сезоні 2021-2022 років становитиме до 10 тис. грн, – сказав чиновник.

Загалом в Україні середній розмір субсидій у неопалювальний сезон становить 300-350 грн, в опалювальний – до 2 тис. грн. Проте може сягати й 3-5 тис. грн – це залежить від умов споживання комунальних послуг та складу домогосподарства.

Для призначення субсидії у 2021 році треба подати лише заяву й декларацію про доходи, звернувшись до Центру надання адміністративних послуг, до старости або уповноваженої особи в громаді, або ж до органу соцзахисту в райцентрі.

Окрім, того документи можна відправити поштою, роздрукувавши заяву з сайту Мінсоцполітики, або подати заявку онлайн через цей сайт.