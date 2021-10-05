Погода в Украине в среду, 6 октября, будет солнечной на всей территории страны. Температура воздуха достигнет 18 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, в западных областях будет от 13 до 18 тепла в дневное время, а ночью от +3 до +9 градусов.

В центральных и северных областях ожидается от 12 до 15 тепла днем, а ночью от +1 до +5 градусов.

В юго-восточных областях столбики термометров покажут от +11 до +15 днем, а ночью от +3 до +9 градусов.

В Киеве и Киевской области ожидается от 12 до 14 тепла, а ночью от +4 до +6 градусов.

Напомним, погода в Украине на этой неделе будет преимущественно солнечной, а столбики термометров покажут до 21 тепла.

Подробнее о том, какой будет погода в Украине с 4 по 8 октября, читайте далее в материале.