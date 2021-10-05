Погода в Україні в середу, 6 жовтня, буде сонячною на всій території країни. Температура повітря досягне +18 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, в західних областях буде від +13 до +18 тепла в денний час, а вночі від +3 до +9 градусів.

У центральних і північних областях очікується від +12 до +15 тепла вдень, а вночі від +1 до +5 градусів.

У південно-східних областях стовпчики термометрів покажуть від +11 до +15 вдень, а вночі від +3 до +9 градусів.

У Києві та Київській області очікується від +12 до +14 тепла, а вночі від +4 до +6 градусів.

Нагадаємо, погода в Україні на цьому тижні буде переважно сонячною, а стовпчики термометрів покажуть до +21 тепла.

Детальніше про те, якою буде погода в Україні з 4 по 8 жовтня, читайте далі в матеріалі.