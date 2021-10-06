В среду, 6 октября, открыли новый мемориальный объект в Бабьем Яру — Кристальную стену плача всемирно известной художницы из Сербии Марины Абрамович.

Представление Кристальной стены плача прошло во время церемонии памяти жертв трагедии Бабьего Яра. На мероприятии также присутствовали президенты Украины, Германии и Израиля — Владимир Зеленский, Франк-Вальтер Штайнмайер и Ицхак Герцог.

На мероприятии непосредственно присутствовала сама Марина Абрамович. Она специально прилетела в Киев на открытие своей инсталляции, которую создала на 80-ю годовщину трагедии.

Мемориальный объект состоит из кристаллов кварца, которые привезли из Бразилии, и уголь антрацит с Донецкой области.

Длина инсталляции достигает 40 метров, а высота — трех метров.

Объект воспроизводит историю расстрелов 1941 года в Бабьем Яру с помощью технологии 3D-моделирования, разработанной Центром пространственных технологий.

Отметим, что Кристальная стена плача является одним из крупнейших в Европе артобъектов, построенных в течение последнего десятилетия.

Возле этого объекта одновременно могут находиться до 40 человек.

В 2021 году в Киеве проходит ряд памятных мероприятий, посвященных трагедии, что произошла 80 лет назад в урочище Бабьего Яра.

По данным историков, 29-30 сентября 1941 года нацисты расстреляли более 33 тыс. киевлян, большинство из них были евреями. Всего в Бабьем Яру погибло минимум 100 тыс. человек.

Марина Абрамович — 74-летняя сербская художница, работающая в жанре перформанса. В своих работах женщина исследует отношения между художником и публикой, границы тела и возможности разума.

Кроме того, Абрамович показывает человеческие проблемы и проблемы, порожденные людьми.