У середу, 6 жовтня, відкрили новий меморіальний об’єкт у Бабиному Яру – Кристалічну стіну плачу всесвітньо відомої художниці з Сербії Марини Абрамович.

Представлення Кристалічної стіни плачу пройшло під час церемонії вшанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру. На заході також присутні президенти України, Німеччини та Ізраїлю – Володимир Зеленський, Франк-Вальтер Штайнмаєр та Іцхак Герцог.

На заході безпосередньо була присутня сама Марина Абрамович. Вона спеціально прилетіла до Києва на відкриття своєї інсталяції, яку створила до 80-х роковин трагедії.

Меморіальний об’єкт складається із кристалів кварцу, які привезли з Бразилії, та вугілля антрацит із Донеччини.

Довжина інсталяції сягає 40 метрів, а висота – трьох метрів.

Об’єкт відтворює історію розстрілів 1941 року в Бабиному Яру за допомогою технології 3D-моделювання, яку розробив Центр просторових технологій.

Відзначимо, що Кристалічна стіна плачу є одним із найбільших у Європі артоб’єктів, збудованих протягом останнього десятиліття.

Біля відповідно об’єкту одночасно можуть перебувати до 40 людей.

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У 2021 році у Києві проходить низка пам’ятних заходів, присвячених трагедії, що сталася 80 років тому в урочищі Бабиного Яру.

За даними істориків, 29-30 вересня 1941 року нацисти розстріляли понад 33 тис. киян, більшість із них були євреями. Загалом у Бабиному Яру загинуло щонайменше 100 тис. осіб.

Марина Абрамович — 74-річна сербська художниця, яка працює в жанрі перформансу. У своїх роботах жінка досліджує стосунки між митцем і публікою, границі тіла та можливості розуму.

Окрім того, Абрамович показує людські проблеми та проблеми, породженні людьми.