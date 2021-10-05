У середу, 6 жовтня, у Києві відбудеться церемонія вшанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру. В урочистостях візьмуть участь президенти України, Німеччини та Ізраїлю – Володимир Зеленський, Франк-Вальтер Штайнмаєр та Іцхак Герцог.

Захід розпочнеться о 17.00 на території Бабиного Яру біля пам’ятника Менора.

Онлайн-трансляцію церемонії вшанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру можна буде переглянути на Фактах ICTV.

Захід пройде за участі світових лідерів, представників єврейських організацій та українців, які рятували євреїв під час Голокосту.

Також 6 жовтня із промовами виступлять:

Борис Забарко – голова Всеукраїнської асоціації євреїв – колишніх в’язнів гетто і нацистських концтаборів;

– голова Всеукраїнської асоціації євреїв – колишніх в’язнів гетто і нацистських концтаборів; Віктор Пінчук – член Наглядової ради Благодійного Фонду Меморіал Голокосту Бабин Яр;

– член Наглядової ради Благодійного Фонду Меморіал Голокосту Бабин Яр; Натан Щаранський – голова Наглядової ради Благодійного Фонду Меморіал Голокосту Бабин Яр.

Окрім того, буде представлено новий об’єкт Меморіального центру Голокосту Бабин Яр – Кристалічна стіна плачу відомої художниці Марини Абрамович.

Також буде багато музичних виступів, зокрема Гідона Кремера і солістів оркестру Кремерата Балтика, віолончеліста Міші Майського та інших.

У Києві з 27 вересня до 7 жовтня проходить низка пам’ятних заходів, присвячених трагедії, що сталася 1941 року в урочищі Бабиного Яру.

29-30 вересня 80 років тому нацисти розстріляли понад 33 тис. киян, більшість із них були євреями. Загалом у Бабиному Яру загинуло більше 120 тис. осіб.

Так, 3 жовтня у столиці України відбувся шостий щорічний Марш Пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру. А вчора показали прем’єру документального фільму Бабин Яр. Контекст режисера Сергія Лозниці.