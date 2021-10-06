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Валентина Летяк |

Зеленский в Бабьем Яру: Это место Господь оставил, а дьявол обходит стороной

Володимир Зеленський

В Бабьем Яру нацисты расстреляли более 100 тыс. человек, поэтому в этом месте трудно говорить, дышать и даже стоять.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на церемонии памяти жертв трагедии Бабьего Яра.

— Это место, которое Господь оставил навсегда, а дьявол обходит стороной, — отметил глава государства.

Зеленский напомнил, какие ужасные преступления произошли в Бабьем Яру 80 лет назад:

— Два слоя трупов, слой земли, снова два слоя трупов и снова слой земли… Над яром день и ночь кружил самолет, шум которого заглушал выстрелы, но не мог заглушить страшный стон, который, по словам очевидцев, раздавался еще несколько дней.

Президент подчеркнул, что трагедия Бабьего Яра коснулась каждого, кто считает себя человеком.

Он поблагодарил всех, кто приехал в Киев на годовщину памяти жертв трагедии, отметив символичность того, что в Украину прибыли именно президенты Германии и Израиля.

Дополняется…

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Фото: Офис президента

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